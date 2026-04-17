Türkiye, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak

Berlin'de 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı. Turnuvaya katılacak 16 ekip, FIBA kadınlar dünya sıralamasındaki sıralamalarına göre dört farklı torbaya yerleştirildi. Türkiye, kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile dördüncü torbadan katılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimi 21 Nisan Salı günü TSİ 19.00'da başlayacak. Kura çekimi sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni yapılacak.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda torbalar şu şekilde:

1'inci Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2'nci Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3'üncü Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4'üncü Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

