Bakan Bak'tan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet'e tebrik

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i tebrik ederek, Türk kadın basketbolunun tarihindeki önemli bir başarıya vurgu yaptı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türk kulüplerinin finaline sahne olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kadın basketbolu ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. İki güzide kulübümüz Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finalinde gururla izledik. İspanya'nın Zaragoza şehrinde oynanan finalde, rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de tebrik ediyorum. Bu sonuçla Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa Kupasını kazanmış oldu. Bizlere FIBA Kadınlar Avrupa Liginde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
