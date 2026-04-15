FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finalinin "en uzun, en kısa, en yaşlı ve en genç oyuncuları"

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finalinde en uzun, en kısa, en yaşlı ve en genç oyuncular belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, "6'lı finalin en kısa oyuncusu" ünvanını aldı.

Açıklamada "Alperi Onar 1.67 metre boyuyla 6'lı Final'deki en kısa oyuncu olurken, Basket Landes'in oyuncusu Emma Dechanoz 1.69 metre ile ikinci sırada yer aldı. Umana Reyer Venezia'nın basketbolcusu Mariella Santucci ise 1.70 metre boyuyla birkaç oyuncu arasında yer alıyor." denildi.

Finalin en uzun oyuncusu 1.96 metreyle İspanya ekibi Casademont Zaragoza'dan Nerea Hermosa olarak belirlendi.

En uzunlar arasında Fenerbahçe Opet'ten Iliana Rupert ve Emma Meesseman, Galatasaray Çağdaş Faktoring'den ise Awak Kuier ve Zeynep Gül yer aldı.

Finallerin en yaşlı ve en genç oyuncuları Fransa'nın Basket Landes takımından çıktı. 37 yaşındaki Julie Wojta en yaşlı, 19 yaşındaki Emma Dechanoz ise en genç isim oldu.

Fenerbahce Opet'in Nisan ayında doğan 19 yaşındaki oyuncusu Tuana Vural ise 1 ay ile Dechanoz'un arkasında kendine yer buldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring 'in 35 yaşındaki Slovenyalı oyuncusu Teja Oblak, en yaşlı ikinci isim olarak kayıtlara geçti.