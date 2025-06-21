FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Grup Mücadelesi Sona Eriyor

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarında son maçlar yarın oynanacak. Belçika ve Çekya çeyrek finale kalmayı garantiledi.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın yapılacak 4 maçla grup mücadelesi sona erecek.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde, C ve D gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.

C Grubu'nda ikide iki yapan Belçika ve Çekya, çeyrek finale kalmayı garantiledi. D Grubu'nun çeyrek finalistleri ise son maçların ardından belli olacak.

Müsabakaların programı şöyle:

C Grubu:

18.30 Belçika-Çekya

21.15 Karadağ-Portekiz

D Grubu:

16.15 İsveç-İspanya

19.00 Büyük Britanya-Almanya

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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