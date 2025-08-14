FIBA Dünya Sıralaması Açıkladı: Türkiye 16. Sıraya Yükseldi

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. Sıralamada arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ( Eurobasket ) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya'nın önüne geçti ve beşinciliğe yerleşti. FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinci, Fransa üçüncülüğünü sürdürdü. Türkiye ise 1 basamak yükselerek 392 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

Nijerya, üst üste beşinci kez FIBA Kadınlar AfroBasket şampiyonu oldu. Üç sıra birden yükselerek 8'inci sıraya yerleşti. Yeniden ilk 10'da yer aldı. Nijerya hala tarihte ilk 10'da yer alan tek Afrika takımı olma unvanını sürdürüyor.

İlk 10'daki diğer yükseliş ise FIBA Kadınlar AmeriCup'ta bir kez daha finale kalarak 9'unculuğa yükselen Brezilya'dan geldi. Kupayı ise ABD kazandı ve sıralamada liderliğini korudu.

Avustralya, FIBA Kadınlar Asya Kupası 2025'te altın madalyayı kazanarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ev sahibi olan ve üçüncülük madalyası alan Çin de ilk dörtteki konumunu korudu.

Sıralamanın ilk 20'sinde ise İtalya, 30 yıl sonra FIBA Kadınlar EuroBasket'te ilk madalyasını kazanmasının ardından iki basamak yükselerek 14'üncü sıraya çıktı. Almanya, Türkiye ve Çekya da turnuvalardaki olumlu performansları sayesinde birer sıra yükseldi.

Lübnan, FIBA Kadınlar Asya Kupası 2025'te gösterdiği performansla 13 sıra birden çıkarak 41'inci sıraya yerleşti. Endonezya ise 19 sıra yükselerek 60'ıncı sıraya geldi.

Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:

1 ABD 880,9 puan

2 Avustralya 719,6 puan

3 Fransa 719,2 puan

4 Çin 712,7 puan

5 Belçika 702,1 puan

6 İspanya 698,2 puan

7 Kanada 661,6 puan

8 Nijerya 640,1 puan

9 Brezilya 637,8 puan

10 Sırbistan 615,2 puan

11 Japonya 613,3 puan

12 Almanya 602,4 puan

13 Porto Riko 534,3 puan

14 İtalya 477,6 puan

15 Kore 474,7 puan

16 Türkiye 392 puan

17 Çekya 389,2 puan

18 Mali 343,7 puan

19 Kolombiya 331,6 puan

20 Macaristan 325,2 puan