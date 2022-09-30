Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi Tivibu'da Spor Haberleri Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlenen Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ekranlara taşıyor. Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlenen Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ekranlara taşıyor. Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye'den Galatasaray NEF, Karşıyaka, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka'nın katıldığı Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor. Avrupa'nın başarılı kulüplerinin yer aldığı Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye'yi Galatasaray NEF, Karşıyaka, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka temsil ediyor. Takımlar Fiba Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerine karşı mücadele veriyor. Fiba Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim saat 21: 00'da Darüşşafaka, Hapoel Kudüs ile karşı karşıya geliyor. 4 Ekim saat 19: 30'da Karşıyaka–AEK, saat 21: 30'da ise Murcia–TOFAŞ mücadeleleri başlıyor. 5 Ekim saat 19: 00'da Bahçeşehir Koleji–Igokea maçının ardından saat 21: 00'da Oostende–Galatasaray NEF müsabakası naklen yayınlanıyor. Basketbolseverler dev mücadeleleri Tivibu Spor'dan izleyebiliyor. Spor Kaynak: AA / Yunus Türk Türk Telekom basketbol Spor Ekonomi Haberler

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