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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), ABD üniversite basketbolunda son yıllarda yaşanan değişimlerin küresel basketbol ekosistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla İsviçre'de ilk kez özel bir forum düzenledi. Avrupa ve ABD'den basketbol paydaşlarının katıldığı organizasyonda, oyuncu transferleri, kulüplerin altyapı yatırımlarının korunması ve genç sporcuların gelişim süreçleri ele alındı.

İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen foruma ulusal federasyon temsilcileri, lig ve kulüp yöneticileri, ABD Üniversite Sporları Birliği (NCAA) yetkilileri ve oyuncu temsilcileri katıldı. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Başkan Yardımcısı Jorge Garbajosa'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, NCAA'in yaklaşık 5 yıl önce uygulamaya koyduğu sporcuların isim, görüntü ve benzerlik haklarından (NIL) ticari gelir elde etmesine imkan tanıyan düzenlemelerin uluslararası basketbola etkileri değerlendirildi.

Andreas Zagklis: "FIBA'nın rolü oyuncu hareketliliğini engellemek değil"

Forumun açılışında konuşan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, oyuncu hareketliliğinin sporun doğal bir parçası olduğunu belirterek, FIBA'nın bu süreci engellemek yerine sağlıklı şekilde işlemesini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Zagklis, NCAA ve üye kuruluşlarla veri paylaşımı ve iş birliğinin geliştirilmesi, kulüp yatırımları ile milli takım organizasyonlarının korunması ve genç oyuncuların gelişim koşullarının iyileştirilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını kaydetti.

FIBA Başkan Yardımcısı Jorge Garbajosa ise Avrupa ve ABD'deki oyuncu yetiştirme modellerinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak, NCAA sisteminde yaşanan dönüşümün dünya basketbolunu önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Garbajosa, bu değişimin oyuncular, kulüpler, ulusal federasyonlar ve ligler üzerindeki etkilerini değerlendirerek geleceğe yönelik daha sağlıklı düzenlemeler oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kulüplerin altyapı yatırımları ve genç oyuncu hareketliliği ele alındı

Forumun ilk bölümünde NIL düzenlemelerinin ligler, kulüpler ve ulusal federasyonlar üzerindeki etkileri değerlendirildi. Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (EBBL) Başkanı Tomas Van Den Spiegel, kulüplerin genç yeteneklere yaptığı yatırımların korunmasına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Joventut Badalona Başkanı Juan Antonio Morales genç oyuncuların farklı ülkelere yönelmesinin kulüpler üzerindeki etkilerini aktarırken, Fransa Basketbol Federasyonu Genel Müdürü Alain Contensoux da Fransa'nın oyuncu yetiştirme modelinde önemli yere sahip INSEP'in işleyişi ve sporcu gelişimindeki rolü hakkında bilgi verdi.

NCAA sistemi ve hukuki düzenlemeler masaya yatırıldı

Forumun ikinci bölümünde ABD üniversite sporlarının yönetim yapısı, uluslararası oyunculara yönelik hukuki düzenlemeler ve NIL anlaşmaları gündeme geldi. Saint Louis Üniversitesi Hukuk Profesörü Dr. Anastasios Kaburakis, üniversite sporlarının yönetimine ilişkin hukuki konuların yanı sıra ABD dışından gelen basketbolcuların öğrenci vizeleri hakkında sunum yaptı.

FIBA lisanslı oyuncu temsilcisi Ceren Ateş'in katıldığı soru-cevap oturumunda ise değişen transfer piyasasında kadın basketbolculara danışmanlık sağlayan oyuncu temsilcilerinin rolü değerlendirildi. NIL düzenlemeleri ve NCAA konusunda uzman Drazen Zlovaric de üniversitelerin oyuncu seçme süreçleri ve NIL anlaşmalarının yönetimi hakkında bilgi verdi.

FIBA, uluslararası oyuncuların transfer süreçlerini düzenlemeyi hedefliyor

Forumun son bölümünde ABD üniversite basketbolunun mevcut yapısı ve karşılaştığı zorluklar ele alındı. Güneydoğu Konferansı (SEC) Komisyon Üyesi Greg Sankey ile NCAA Basketboldan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Gavitt, üniversite sporlarının karşı karşıya olduğu sorunları farklı yönetim perspektiflerinden değerlendirdi.

Öte yandan FIBA'nın, NIL düzenlemelerinin küresel basketbola etkilerini incelemek amacıyla daha önce oluşturduğu uzman grubu kapsamında uluslararası oyuncular, aileleri ve temsilcileri için bilgilendirme rehberi hazırladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı