Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Kanada, Macaristan'ı 75-53 mağlup etti. Kanada bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Macaristan ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Orlando Varela (Honduras), Park Kyoung-Jin (Güney Kore)
Macaristan : Takacs-Kiss 8, Dubei 11, Aho 4, Juhasz 13, Lelik, Dombai 4, Torok, Varga 5, Turner, Dul 2, Toman, Josepovits 6
Kanada : Colley 10, Nurse 7, Carleton 12, Alexander 9, Edwards 8, Pellington 16, Hill 5, Wallack 2, Ejim, Russell, Becker, Dut 6
1. Periyot: 18-24
Devre: 30-36
3. Periyot: 40-58
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Kanada, Macaristan'ı 75-53 mağlup etti.
Kanada, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.