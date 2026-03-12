Haberler

Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Güncelleme:
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Kanada, Macaristan'ı 75-53 mağlup etti. Kanada bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Macaristan ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Orlando Varela (Honduras), Park Kyoung-Jin (Güney Kore)

Macaristan : Takacs-Kiss 8, Dubei 11, Aho 4, Juhasz 13, Lelik, Dombai 4, Torok, Varga 5, Turner, Dul 2, Toman, Josepovits 6

Kanada : Colley 10, Nurse 7, Carleton 12, Alexander 9, Edwards 8, Pellington 16, Hill 5, Wallack 2, Ejim, Russell, Becker, Dut 6

1. Periyot: 18-24

Devre: 30-36

3. Periyot: 40-58

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Kanada, Macaristan'ı 75-53 mağlup etti.

Kanada, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
