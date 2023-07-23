FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda LED Cam Zemin Tanıtıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından test edilen LED cam zeminli saha, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 çeyrek finallerinde tanıtıldı. Resmi bir FIBA turnuvasında ilk kez tanıtılan ve ASB GlassFloor (Cam Zemin) tarafından sağlanan son teknoloji ürünü LumiFlex kort, etkileşimli uygulamalara izin veren eksiksiz bir video katı olarak kullanılıyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından test edilen LED cam zeminli saha, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 çeyrek finallerinde tanıtıldı.

Resmi bir FIBA turnuvasında ilk kez tanıtılan ve ASB GlassFloor (Cam Zemin) tarafından sağlanan son teknoloji ürünü LumiFlex kort, etkileşimli uygulamalara izin veren eksiksiz bir video katı olarak kullanılıyor.

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 bu akşam İspanya ile Amerika arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.