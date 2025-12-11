Fethiyespor, Gebzespor deplasmanında galibiyet arıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 13 puanla düşme hattına yaklaşan Fethiyespor yarın 15'inci hafta maçında Play-Off hattında yer alan Gebzespor'a konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde istediği sonuçları alamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise adını gruplara yazdıran Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Mutlak 3 puan hedeflediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Maçlarımızı kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz. Gebzespor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor