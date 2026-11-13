Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşılaşacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen hafta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenen Fethiyespor, yarın saat 13.00'te deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşılaşacak. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'ndeki maç öncesi Fethiyespor 8 puanla 12'nci, rakibi ise 17 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu22

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni11

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak12

Telefon almayı düşünenlere kötü haber!
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi

Vali sahneye çıkıp acı haberi verdi! Mustafa Ceceli konseri bitirdi
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı13

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı