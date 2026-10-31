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Fethiyespor, yarın 1461 Trabzon deplasmanında Ceviz'le ilk galibiyetini arıyor

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Fethiyespor, yarın 1461 Trabzon deplasmanında Ceviz'le ilk galibiyetini arıyor
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla 14'üncü sırada yer alan Fethiyespor, yarın deplasmanda 12 puanlı 6'ncı sıradaki 1461 Trabzon'a konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki maç 13.00'te başlayacak; teknik direktör Mustafa Ceviz ilk galibiyet sevincini yaşamak istiyor.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan 5 puana sahip 14'üncü sıradaki Fethiyespor, yarın deplasmanda 12 puanlı 6'ncı basamaktaki 1461 Trabzon'un rakibi olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak karşılaşma 13.00'te başlayacak. Fethiyespor'un başında çıktığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden teknik direktör Mustafa Ceviz ilk galibiyet sevinçlerini yaşamak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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