Fethiyespor, yarın 1461 Trabzon deplasmanında Ceviz'le ilk galibiyetini arıyor

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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan 5 puana sahip 14'üncü sıradaki Fethiyespor, yarın deplasmanda 12 puanlı 6'ncı basamaktaki 1461 Trabzon'un rakibi olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak karşılaşma 13.00'te başlayacak. Fethiyespor'un başında çıktığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden teknik direktör Mustafa Ceviz ilk galibiyet sevinçlerini yaşamak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı