Fethiyespor ve Somaspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Somaspor ile 1-1 berabere kaldı. Okan Karaman'ın 84. dakikada attığı golle Somaspor öne geçti, ancak Fethiyespor, 90. dakikada Mehmet Kaan ile eşitliği sağladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonuna mağlubiyetle başlayan Fethiyespor ve Somaspor, Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan çıkmadı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Somaspor takımı 84'üncü dakikada Okan Karaman'ın golüyle üstünlük sayısını buldu: 0-1. Pes etmeyen Fethiyespor dakikalar 90'ı gösterdiğinde Mehmet Kaan ile tabelayı eşitledi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanırken iki takım da ilk puanlarını almış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
