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Fethiyespor ve Karaman FK Berabere Kaldı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Fethiyespor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Nurettin Çakır ve Ahmet Furkan Özcan gol attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü

ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Erol Ernek

Fethiyespor: Enes, Burak (İlyas dk. 69), Sezer, Rıdvan, Çağan Kayra (Ömer Mert dk. 88), Abdullah (Selim dk. 79), Berkay, Ali, Mert (Berat dk. 46), Nurettin, Özcan (Murat dk. 46)

Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Nadir, Özcan (Yılmaz dk. 75), İbrahim Can (Onur Taha dk. 87), Erdem, Anıl Batın (Polat dk. 87), Ömer Faruk (Ahmet dk. 63), Kadir Kaan

Goller: Nurettin Çakır (dk. 61 pen.) (Fethiyespor), Ahmet Furkan Özcan (dk. 39) (Karaman FK),

Kırmızı kart: Rıdvan (dk. 90) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Çağan Kayra (Fethiyespor), İbrahim Can, Erdem, Ahmet (Karaman FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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