TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Gebzespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, konuk ettiği Gebzespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fethiyespor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Hakem: Erdem Temel, Muhammed Yıldız, Esra Arıkboğa

Fethiyespor: Hakan Canbazoğlu, Raşit Yöndem, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Serkan Yıldız (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 78), Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Bera Çeken (Kerem Pala dk. 66), Uğur Ayhan, Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Arda Yakup Yılmaz dk. 82)

Gebzespor: Furkan Taş, Erkul Küçük, Arda Sarman, Mertcan Aktaş (Enes Kuşcu dk. 86), Mustafa Pektemek (Denizalp Özdemir dk. 76), Tolunay Yurtseven, Adem Doğan, Melih Mursal (Yunus Karakaya dk. 66), Mutlu Güler, Onur Taha Takır, Batuhan Altıntaş

Sarı kartlar: Mustafa Pektemek, Arda Salman, Batuhan Altıntaş (Gebzespor), Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammet Enes (Fethiyespor) - MUĞLA