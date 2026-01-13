Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Icardi ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

35. dakikada Galatasaray'ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı.

38. dakikada tekrar edilen penaltı atışında Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı.

Stat: Fethiye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen

Fethiyespor: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Ali Mert Aydın, Samet Asatekin, Cihan Kazan, İrfan Akgün, Melih Okutan, Muhammet Enes Erdem

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ulaş Zengin, Yusuf Türk, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Uğur Ayhan, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız, Muhammet Raşit Yöndem, Ramazan Çevik,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Roland Sallai, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk - MUĞLA