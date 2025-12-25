Haberler

Fethiyespor Türkiye Kupası'na Beraberlikle Başladı

Güncelleme:
Son 9 maçında galibiyet alamayan Fethiyespor, Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında 1. Lig ekibi Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, zorlu bir ikinci yarı sürecinin kendilerini beklediğini ve başarılı olmak için çalışacaklarını ifade etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayan ve devre arasına 15 puanla 14'üncü sırada giren Fethiyespor, Türkiye Kupası'na puanla başladı. A Grubu'nda yer alan Fethiyespor ilk maçında 1'inci Lig ekibi Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Hanesine 1 puanı yazdıran Muğla ekibinde teknik patron Sait Karafırtınalar ikinci yarıda zorlu bir takvimin kendilerini beklediğini söyledi. Her iki kulvarda da en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirten Karafırtınalar, "Yeni yılda çok daha başarılı bir görüntü vermek zorundayız. Çok çalışacağız ve takımı yukarı seviyeye çekeceğiz" dedi. Fethiyespor devre arasının ardından 10 Ocak'ta ligde evinde Ankara Demirspor'la, 13 Ocak'ta kupada sahasında tarihinde ilk kez Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

