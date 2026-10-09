Fethiyespor, teknik direktörlüğe eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i getirdi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 kaybedip alt sıralardan kalan Fethiyespor, yollarını ayırdığı teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yerini eski çalıştırıcısıyla doldurdu. Lacivert-beyazlılar, takımı daha önce farklı dönemlerde çalıştıran deneyimli teknik adam Mustafa Ceviz ile sözleşme imzaladı. Fethiyespor'da daha önce 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13 ve 2019-20 sezonlarında da çalışan 60 yaşındaki teknik adam bir kez daha Muğla ekibinin başına geçti. Sözleşme imzalar imzalamaz idmana çıkan Mustafa Ceviz, pazar günü deplasmanda oynanacak İnegölspor maçında ilk resmi sınavını verecek. Fethiyespor hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Gaziemirspor'u deplasmanda 2-0 yenerek rakibini elemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı