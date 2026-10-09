Haberler

Fethiyespor, teknik direktörlüğe eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor, teknik direktörlüğe eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kalan Fethiyespor, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yerine eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz ile sözleşme imzaladı. 60 yaşındaki Ceviz, pazar günü deplasmanda oynanacak İnegölspor maçında ilk resmi sınavını verecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 kaybedip alt sıralardan kalan Fethiyespor, yollarını ayırdığı teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yerini eski çalıştırıcısıyla doldurdu. Lacivert-beyazlılar, takımı daha önce farklı dönemlerde çalıştıran deneyimli teknik adam Mustafa Ceviz ile sözleşme imzaladı. Fethiyespor'da daha önce 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13 ve 2019-20 sezonlarında da çalışan 60 yaşındaki teknik adam bir kez daha Muğla ekibinin başına geçti. Sözleşme imzalar imzalamaz idmana çıkan Mustafa Ceviz, pazar günü deplasmanda oynanacak İnegölspor maçında ilk resmi sınavını verecek. Fethiyespor hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Gaziemirspor'u deplasmanda 2-0 yenerek rakibini elemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler