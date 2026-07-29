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Fethiyespor taraftarından takıma tam destek

Fethiyespor taraftarından takıma tam destek
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YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, lacivert-beyazlı taraftarlar antrenman ziyaretinde bulunup takıma destek verdi.

YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, lacivert-beyazlı taraftarlar antrenman ziyaretinde bulunup takıma destek verdi. Fethiyesporlu futbolseverler, teknik direktör Sait Karafırtınalar'a da çiçek takdim ederek tecrübeli teknik adamla sohbet etme fırsatı buldu. Taraftara başarı sözü veren Sait Karafırtınalar, verilecek desteğin takım için çok önemli olduğunu, başarının taraftarla birlikte geleceğini ifade etti. Futbolseverler idman sonunda ise teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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