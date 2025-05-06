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Fethiyespor, Murat Baytaroğlu ile Anlaştı

Fethiyespor, Murat Baytaroğlu ile Anlaştı
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Fethiyespor, 2024-2025 sezonunu 43 puanla 9. sırada tamamladı ve sportif direktörlük için Murat Baytaroğlu ile anlaştı.

FETHİYE,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2024-2025 sezonunu 43 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Fethiyespor, sportif direktörlük için Murat Baytaroğlu ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2025-2026 sezonu yapılanmasında kulübümüz daha önce Eyüpspor, Pazarspor, Göztepe, Gaziantep FK, Kırklarelispor, Edirnespor ve Iğdır FK kulüplerinde görev yapan Murat Baytaroğlu ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır. Kendisi ve kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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