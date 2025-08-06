Fethiyespor, Kütahyaspor'u Özel Tartışmada 4-3 Yenerek Sezona Hazırlanıyor
TFF 2. Lig takımlarından Fethiyespor, yeni sezon öncesi Kartepe'de Kütahyaspor ile yaptığı özel maçta 4-3 galip geldi. Fethiyespor'un gollerini Mehmet Kaan Türkmen ve Samet Asatekin attı.
TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Kartepe'de tekrar kampa giren Fethiyespor, Kütahyaspor ile özel maçta karşı karşıya geldi. Kartepe Green Park Metin Oktay sahasında oynanan maçı Fethiyespor 4-3 kazandı. Muğla ekibine galibiyeti getiren golleri Mehmet Kaan Türkmen (2) ve Samet Asatekin (2) kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor