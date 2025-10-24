Fethiyespor, Kırklarelispor Maçında İyileşmeyi Hedefliyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor'a yenilen Fethiyespor, yarın Kırklarelispor ile sahasında mücadele edecek. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, iç sahada kayıp istemediklerini ve üst sıralara tırmanışa geçeceklerini açıkladı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek Play-Off hattına yaklaşamayan Fethiyespor yarın sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. 11 puanla 11'inci basamakta yer alan Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel iç sahada kayıp istemediklerini belirterek, "Isparta yenilgisini telafi edip üst sıraları doğru tırmanışa geçeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor