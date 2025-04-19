İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Fethiyespor, Kırklarelispor ile Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor, geçen hafta Ispartaspor'a mağlup olduktan sonra Play-Off umutlarını kaybetti. Yarın Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Fethiyespor'da, kırmızı kart cezalısı Berkay Değirmencioğlu forma giyemeyecek.

FETHİYE,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 32 Ispartaspor'a 3-0 yenilerek Play-Off umutlarını yitiren Fethiyespor yarın evinde Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Sinan Özcan'ın görev yapacağı maç saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı Berkay Değirmencioğlu, Kırklarelispor müsabakasında forma giyemeyecek. 40 puana sahip iki takımdan Fethiyespor 10'uncu, Kırklaerelispor ise 9'uncu sırada.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.