Fethiyespor, Kırklarelispor ile Karşılaşacak
Fethiyespor, geçen hafta Ispartaspor'a mağlup olduktan sonra Play-Off umutlarını kaybetti. Yarın Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Fethiyespor'da, kırmızı kart cezalısı Berkay Değirmencioğlu forma giyemeyecek.
FETHİYE,
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 32 Ispartaspor'a 3-0 yenilerek Play-Off umutlarını yitiren Fethiyespor yarın evinde Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Sinan Özcan'ın görev yapacağı maç saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı Berkay Değirmencioğlu, Kırklarelispor müsabakasında forma giyemeyecek. 40 puana sahip iki takımdan Fethiyespor 10'uncu, Kırklaerelispor ise 9'uncu sırada.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor