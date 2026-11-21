Fethiyespor, Kırklarelispor deplasmanına Şahan Akyüz'den yoksun çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hafta içi evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor, yarın deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Kırmızı kart cezalısı Şahan Akyüz bu maçta forma giyemeyecek; Fethiyespor 11 puanla 12'nci, Kırklarelispor 10 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenip düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Demir'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor'da, Kütahyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören stoper Şahan Akyüz forma giyemeyecek. Fethiyespor haftaya 11 puanla 12'nci sırada girerken, Kırklarelispor ise 10 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı