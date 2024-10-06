Üye Girişi
Haberler

Fethiyespor, Karaköprü Belediyespor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Fethiyespor, Karaköprü Belediyespor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, evinde Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek sezonun iç saha galibiyetini elde etti. Gökhan Kurumuş'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Fethiyespor, kalan dakikalarda kalesini koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftada konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, evindeki ilk galibiyetini aldı. Sezonun ilk 2 iç saha maçında Kastamonuspor'a 4-3, Batman Petrolspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen lacivert-beyazlılar, bu kez kayıp yaşamadan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karaköprü maçında konuk ekipten Gökhan Kurumuş'un kendi kalesine attığı golle 17'nci dakikada öne geçen Fethiyespor, kalan bölümde kalesini gole kapatarak zafere uzandı. Altay deplasmanından 1 puanla döndükten sonra Karaköprü Belediyespor'u dize getirerek son 2 müsabakadan 4 puan çıkaran Fethiyespor, önümüzdeki hafta kendisi gibi 7 puanı bulunan 1461 Trabzon'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Fethiyespor 3-sayfa Futbol Spor

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title