Fethiyespor, Karaköprü Belediyespor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, evinde Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek sezonun iç saha galibiyetini elde etti. Gökhan Kurumuş'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Fethiyespor, kalan dakikalarda kalesini koruyarak 3 puanın sahibi oldu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftada konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, evindeki ilk galibiyetini aldı. Sezonun ilk 2 iç saha maçında Kastamonuspor'a 4-3, Batman Petrolspor'a 2-0 yenilerek taraftarını üzen lacivert-beyazlılar, bu kez kayıp yaşamadan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karaköprü maçında konuk ekipten Gökhan Kurumuş'un kendi kalesine attığı golle 17'nci dakikada öne geçen Fethiyespor, kalan bölümde kalesini gole kapatarak zafere uzandı. Altay deplasmanından 1 puanla döndükten sonra Karaköprü Belediyespor'u dize getirerek son 2 müsabakadan 4 puan çıkaran Fethiyespor, önümüzdeki hafta kendisi gibi 7 puanı bulunan 1461 Trabzon'a konuk olacak.