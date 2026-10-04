Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek 4 puanda kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor evinde Karacabey Belediyespor'a aynı skorla yenilerek seri yakalayamadı. Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gol getirmezken, konuk Karacabey Belediyespor 64'üncü dakikada Arda Yumurtacı'nın golüyle öne geçti. Fethiyespor'un geri dönme çabaları sonuçsuz kaldı ve lacivert-beyazlılar 77'nci dakikada İrfan Akgün'ün kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik mücadele etti. Oynanan 5 maçta 3'üncü yenilgisini alan Fethiyespor 4 puanda kalıp tırmanışa geçemedi. Fethiyespor gelecek hafta deplasmanda İnegölspor'un rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı