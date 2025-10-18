Haberler

Fethiyespor, Isparta 32 Spor'u Deplasmanda Yenmek İstiyor

Fethiyespor, Isparta 32 Spor'u Deplasmanda Yenmek İstiyor

Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, deplasman galibiyeti hedeflediklerini açıkladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adanaspor'u 7-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Sercan Karaca'nın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor'un deneyimli teknik adamı Selahaddin Dinçel galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Bu sezon ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz. Ayrıca seri yakalamayı hedefliyoruz" dedi. Fethiyespor 11 puanla 10'uncu, Isparta 32 Spor ise 15 puanla 6'ncı basamakta.

