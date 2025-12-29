Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı stat taraftarı çıldırttı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'un 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi ilçe stadının zemini tartışma yarattı. Deprem analiz raporu olumsuz çıkan 3 bin kişilik tribün yıkılırken yerine aynı kapasitede portatif tribün kuruluyor.

ZEMİN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi stadın son durumuna ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken, özellikle zeminin kötü görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Taraftarlar, sahanın 13 Ocak'a kadar hazır hale gelip gelmeyeceğini merak ederken maçın oynanacağı zeminin durumu tartışılmaya devam ediyor.

DEPREM RAPORU OLUMSUZ GELDİ, TRİBÜN YIKILDI

Fethiye İlçe Stadı'nda daha önce yapılan deprem analiz raporunun olumsuz çıkması nedeniyle 3 bin kişilik betonarme tribün yıkıldı. Yıkılan tribünün yerine aynı kapasitede portatif tribün kurulumu başlatıldı.

"İLK KEZ GALATASARAY'I AĞIRLAYACAĞIZ"

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Fethiyespor Başkan Vekili olan Harun Reşit Yiğit, Galatasaray maçının ilçe için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Yiğit, hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "İlk defa 4 büyüklerden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız. Mümkün olduğunca çok kişinin maçı izlemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

3 BİN KİŞİLİK PORTATİF TRİBÜN KURULUYOR

Portatif tribün imalatının devam ettiğini aktaran Yiğit, tribün işinin pazartesi veya salı günü tamamlanacağını söyledi. Kurulumla birlikte stadın seyirci kapasitesinin yaklaşık 8 bin kişiye ulaşacağı ifade edildi.

BİLET UYARISI: DİĞER MECRALARA İTİBAR ETMEYİN

Harun Reşit Yiğit, bilet satışlarına ilişkin taraftarlara uyarıda da bulundu. Yiğit, biletlerin yalnızca kulüp tarafından satıldığını vurgulayarak, sosyal medya ve farklı kanallarda yapılan satışlara güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

"HEDEF HEM MAÇ HEM TANITIM"

Fethiyespor cephesi, bu maçın yalnızca futbol değil, aynı zamanda Fethiye'nin tanıtımı açısından da önemli olduğunu belirtti. Yiğit, "Buradaki gayemiz Galatasaray'ı izlemek ama aynı zamanda ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak." dedi.