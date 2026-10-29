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Fethiyespor-Eyüpspor maçı yağış nedeniyle yarıda kaldı, 4 Kasım'da devam edecek

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki maç, yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edildi. Fethiyespor'un açıklamasına göre müsabakanın ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba saat 13.00'te kaldığı yerden devam edecek.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda dün Fethiyespor ile Eyüspor arasında oynanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ikinci yarı oynanmadan tatil edilirken, müsabakanın 4 Kasım'da kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Fethiyespor'dan yapılan açıklamada, "Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Eyüpspor mücadelesinin ikinci devresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacaktır" bilgisi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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