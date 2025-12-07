Haberler

Fethiyespor evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'a mağlup oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 4-2 yenilerek düşme hattına yaklaşmış oldu. Maçta Fethiyespor'un golleri Cihan ve Kerem'den gelirken, İstiklal Spor'un galibiyeti Hüseyin Eray'ın performansıyla geldi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 kaybeden Fethiyespor evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'a da 4-2 yenilerek çıkışa geçemedi. Konuk takım maçın 7'nci dakikasında Şahan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İstiklal Spor, 33'üncü dakikada Hüseyin Eray'la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Fethiyespor, Cihan'ın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. İlk yarıyı Kahramanmaraş İstiklal Spor 2-1 galip tamamladı. İstiklal Spor 96'uncu dakikada bir kez daha Hüseyin Eray'la sevindi: 1-3. Fethiyespor, 81'de Kerem'le durumu 3-2'ye getirse de, İstiklal Spor 83'üncü dakikada Hüseyin Eray'la bir gol daha buldu: 2-4. Fethiyespor bu yenilginin ardından 13 puanda kalarak düşme hattına yaklaştı. Kahramanmaraş temsilcisi ise 29 puana yükselip Play-Off hattının içinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.