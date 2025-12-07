Fethiyespor evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'a mağlup oldu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 kaybeden Fethiyespor evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'a da 4-2 yenilerek çıkışa geçemedi. Konuk takım maçın 7'nci dakikasında Şahan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İstiklal Spor, 33'üncü dakikada Hüseyin Eray'la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Fethiyespor, Cihan'ın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. İlk yarıyı Kahramanmaraş İstiklal Spor 2-1 galip tamamladı. İstiklal Spor 96'uncu dakikada bir kez daha Hüseyin Eray'la sevindi: 1-3. Fethiyespor, 81'de Kerem'le durumu 3-2'ye getirse de, İstiklal Spor 83'üncü dakikada Hüseyin Eray'la bir gol daha buldu: 2-4. Fethiyespor bu yenilginin ardından 13 puanda kalarak düşme hattına yaklaştı. Kahramanmaraş temsilcisi ise 29 puana yükselip Play-Off hattının içinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor