Fethiyespor, Deplasmanda 1461 Trabzon ile Karşılaşacak

Fethiyespor, geçtiğimiz hafta sonuncu Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek ilk galibiyetini aldıktan sonra, yarın 1461 Trabzon ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, kazanma alışkanlığını sürdürmek istediklerini ifade etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde sonuncu Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenip ilk galibiyetini alan Fethiyespor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'un rakibi olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Levent Gümüşdere görev yapacak.

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Hem ligde Yeni Malatyaspor'u yenip ilk kez kazandık hem de hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf olduk. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek adına önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz de 1 puan üzerimizde yer alıyor. Amacımız seriyi devam ettirmek ve üst sıralara tırmanmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
