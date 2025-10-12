Haberler

Fethiyespor'dan Tarihi Galibiyet: Adanaspor'u 7-0 Yendi

Güncelleme:
Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Adanaspor'u 7-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 2-0 öne geçen Fethiyespor, ikinci yarıda da gollerine devam ederek toplamda 7 gol atmayı başardı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Fethiyespor, düşme hattında yer alan Adanaspor'u evinde 7-0 yenerek çıkışa geçti. Fethiyespor 15'inci dakikada Şahan'la gol perdesini açtı: 1-0. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Nurettin ağları sarstı, durum 2-0 oldu. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Fethiyespor 46'ncı dakikada Serdarcan'ın ayağından golleri üçledi: 3-0. Muğla temsilcisi bu kez 40'uncu dakikada Oğuz'la sevindi: 4-0. Maçın 57'nci dakikasında Adanasporlu Ömer Faruk topu kendi ağlarına gönderdi: 5-0. Fethiye İlçe Stadı'nda gol yağmuru devam etti, 65'inci dakikada Uğur tabelayı 6-0'a getiren golü kaydetti. Müsabakada son sözü 86'da Ramazan söyledi. Müsabakayı 7-0 kazanan Fethiyespor puanını 11'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
