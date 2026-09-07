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Fethiyespor sezona farklı mağlubiyetle başladı: 0-3

Fethiyespor sezona farklı mağlubiyetle başladı: 0-3
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından 52 Orduspor'la karşı karşıya gelen Fethiyespor rakibine 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından 52 Orduspor'la karşı karşıya gelen Fethiyespor rakibine 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. İlk yarının ilk 20 dakikasında kalesinde 2 gol birden gören lacivert-beyazlılar, toparlanmakta zorlanırken, 90'da yediği golle farklı mağlup oldu. Transferde önemli hamleler yaparak sezona giriş yapan Fethiyespor, 52 Orduspor karşısında direnemedi. Maçta taraftarlarla futbolcuların arası gerilirken tribündeki taraftarlar ilk yarının bitiminde oyuncularla tartıştı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar çok üzgün olduklarını belirterek, "Evimizdeki ilk maçı farklı kaybetmek hepimizi çok üzdü. Bu maçta alacağımız dersler olacak. Taraftarımızı mutlu edemedik. Zor bir lig olacak, en kısa sürede toparlanacağız" dedi. Fethiyespor bu hafta Ankara Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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