Fethiyespor, Genç Yetenekleri Kadrosuna Dahil Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ligden çekilen Yeni Mersin İdman Yurdu'nu hükmen 3-0 yenip 3 puanı hanesine yazdıran Fethiyespor, Gaziantep FK'dan 17 yaşındaki genç futbolcu Hüseyin Demir, Fenerbahçe'de oynayan 18 yaşındaki forvet Berkay İşcan ve Kepezspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Seyit Niyazi Özcan'ı kadrosuna dahil etti.

SANAL MEDYADA FENOMEN OLMUŞTU

Köyünde çektiği antrenman videolarıyla sanal medyada gündem olan ve on binlerce takipçiye ulaşan Hüseyin Demir, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini Fethiyespor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Hüseyin profesyonel ligde Fethiyespor formasıyla kendini göstermeye çalışacak.