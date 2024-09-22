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Fethiyespor, Batman Petrolspor'a 2-0 Yenildi

Fethiyespor, Batman Petrolspor'a 2-0 Yenildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, sahasında Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekip, gollerini Bünyamin Yürür ve Samet Karakoç ile kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup oldu. Lacivert beyazlıların etkili olmadığı karşılaşmada konuk ekip golleri Bünyamin Yürür ve Samet Karakoç ile buldu.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Egemen Artun, Osman Baruk, Halit Karacabay

Fethiyespor: Arda Akbulut, Aziz Aksoy (Dk. 83 Kaan Çağra Erciyes), Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Emre Bekir, Serdar Ümit Deniz (Dk. 75 Samed Hakan Kılıç), Ömer Mert Gündüz (Dk. 83 Mehmet Kaan Türkmen), Berat Satır, Ali Ceylan (Dk. 75 İbrahim Yüksel) Ahmet Dereli, Muhammet Enes Erdem (Dk. 64 Özcan Yaşar)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk. 81 Omar Imeri), Atabey Çiçek (Dk. 90 Evren Kormaz), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 81 Mustafa Hüseyin Seyhan), İshak Çakmak, Samet Karakoç, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Dk. 90 Ege Özkıyımoğlu)

Goller: Dk. 78 Bünyamin Yürür, Dk. 87 Samet Karakoç (Batman Petrolspor)

Sarı Kart: Yalçın Kılınç, İshak Çakmak (Batman Petrolspor), Özcan Yaşar (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Batman Petrolspor Samet Karakoç Fethiyespor Fethiye

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