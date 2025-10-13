Haberler

Fethiyespor, Adanaspor'u 7-0 Geçerek Rahat Nefes Aldı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, düşme hattındaki Adanaspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek moral buldu. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, serinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İlçe Stadı'nın kapalı tribünü depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde düşme hattında yer alan puansız Adanaspor'u 7-0 gibi farklı skorla yenen Fethiyespor rahat nefes aldı. Önceki hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor bu galibiyetle tırmanışa geçti. Toplamda 3'üncü kez galip gelen Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel seri yakalamak zorunda olduklarını söyledi. Fethiyespor bu hafta sonu Isparta 32 Spor deplasmanında terleyecek. Öte yandan bu karşılaşma öncesi Fethiye İlçe Stadı'nın kapalı tribünü depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken, yerine bir süredir gündemde olan yeni tribün yapılacağı yetkililerce bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
