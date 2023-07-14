Fethiyespor'a gurbetçi takviye

TFF 2'nci Lig'de transferde imzaları art arda attıran Fethiyespor, son olarak Hollanda'da VVV-Venlo forması giyen forvet Özcan Yaşar ile 2 yıllığına anlaştı.

TFF 2'nci Lig'de transferde imzaları art arda attıran Fethiyespor, son olarak Hollanda'da VVV-Venlo forması giyen forvet Özcan Yaşar ile 2 yıllığına anlaştı. Hollanda'da yetişen 21 yaşındaki gurbetçi forvet, altyapı kariyerinde NAC Breda ve Utrecht'te oynadı. Özcan geçen sezon Venlo'da 28 maçta görev yaptı.