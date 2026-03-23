Fethiyespor'un 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı

TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor, 93. yıl dönümünü Fethiye Belediyesi Bando Takımı'nın eşliğinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutladı. Kulüp başkanı Esat Bakırcı, kulübe katkı sağlayanlara teşekkür etti ve yeni stadyum hakkında bilgi verdi.

Lacivert-beyazlı takıma gönül verenler, yıl dönümü etkinliği kapsamında Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Beşkaza Meydanı'na geldi.

Kulüp Başkanı Esat Bakırcı ile Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Bakırcı, yaptığı konuşmada, Fethiyespor'un bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapımı süren tribünlerin bir an önce tamamlanması için çalıştıklarını dile getiren Bakırcı, "Allah izin verirse 94. yılımıza yeni stadımızla gireceğiz." dedi.

Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın da törende konuşma yaptı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiyespor kulüp yönetim kurulu üyeleri ve personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törene katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
