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Fethiyespor sezona 0-3'lük mağlubiyetle başladı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Fethiyespor, sahasında 52 Orduspor'a 3-0 yenilerek sezona puansız başladı. Konuk takım 13 ve 21. dakikalarda bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı, 90'da Taha Osman'ın golüyle skoru belirledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında 52 Orduspor'u konuk eden Fethiyespor rakibine 2-0 yenilip sezona puansız başladı. 52 Orduspor 13'üncü dakikada Mücahit Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 21'inci dakikada Yağızcan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 52 Orduspor'un lehine sonuçlandı. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında Taha Osman, 52 Orduspor'un üçüncü golüne imza attı: 0-3. Farklı kazanan 52 Orduspor 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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