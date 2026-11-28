Fethiyespor, 5-0'lık yenilginin ardından yarın evinde İskenderunspor'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 yenilen Fethiyespor, yarın evinde eksi 1 puanla sonuncu sıradaki İskenderunspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak; Fethiyespor 11 puanla 14'üncü sırada.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 mağlup olan Fethiyespor yarın evinde eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Furkan Sarıoğlan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Haftaya 11 puanla 14'üncü sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteği ile istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı