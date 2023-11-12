Fethiye Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban çekildi, Mustafa Batu başpehlivan oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi ve başpehlivan Mustafa Batu oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi ve başpehlivan Mustafa Batu oldu.

Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkiinde Ramazan Çatal anısına bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşlere çeşitli illerden 63'ü başpehlivan 450 güreşçi katıldı. Güreşler sırasında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle pehlivanlar zor anlar yaşadı. Bazı pehlivanlar sahadan ayrıldı, bazıları da sağanak ve doluya rağmen güreşmeye devam etti. Yağışın hafiflemesiyle güreşler coşkuyla devam etti. Kıran kırana geçen güreşlerde finalde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi ve başpehlivan Mustafa Batu oldu.

Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşadı. Karaçulha güreşlerini izlemek için çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi Karaçulha Mahallesi'nde buluştu. - MUĞLA