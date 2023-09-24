Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu ağaçta mahsur kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü sırasında Rus pilot Viktor S, paraşütünün ağaca dolanması sonucu mahsur kaldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından kurtarılan pilotun yaralanmadığı bildirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus uyruklu pilot kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu Viktor S, hazırlıkların ardından 1700 metre pistinden hareket etti.
Kalkıştan kısa süre sonra alçalan Rus pilotun paraşütü ağaca dolandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Babadağ'da konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Ekip tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan Viktor S'nin yaralanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Spor