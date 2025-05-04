Fethiye'de Yağlı Güreşlerin Başpehlivanı Feyzullah Aktürk Oldu

Fethiye'de Yağlı Güreşlerin Başpehlivanı Feyzullah Aktürk Oldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk kazandı. Yarışmada 1013 güreşçi mücadele etti. Güreş ağalığı için ise 7 milyon 548 bin lira bedelle açık artırma yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu.

Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 67'si başpehlivan 1013 güreşçi katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Orhan Okulu'yu yenen Feyzullah Aktürk birinci oldu.

Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırmayı, 7 milyon 548 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu Batuhan Kiremitli kazandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Karaca, organizasyonu gelecek yıllarda da düzenleyip geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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