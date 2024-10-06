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Fethiye'de Sporfest, Likya Granfondo yarışıyla başladı

Fethiye'de Sporfest, Likya Granfondo yarışıyla başladı
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Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali, Likya Granfondo bisiklet yarışı ile başladı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali, Likya Granfondo bisiklet yarışı ile başladı. Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in startıyla başlayan bisiklet yarışına sporseverler ilgi gösterdi.

Likya Granfondo bisiklet yarışı Şehit Fethi Bey Parkı'nda start aldı. Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in startıyla başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Kaymakamlığı katkılarıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik sporseverler tarafından da yoğun ilgi gördü. 12 ülkeden 32 bisiklet sporcusunun katıldığı etkinlikte Likya Granfondo etabında sporcular, birbirleri ile yarışarak büyük bir mücadele örneği gösterdi.

Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, 5'incisi düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor festivalinin Likya Granfondo etabının start aldığını belirterek, "Granfondo etabında yaklaşık 240 civarında sporcu start aldı. Kazasız belasız yarışmalarımız bitecek inşallah. Önümüzdeki hafta da yüzme yarışıyla Fethiye Spor Festivali etkinlikleri devam edecek. Yüzme yarışında da yaklaşık 2 bin civarında kaydımız var. Artık Sporfest uluslar arası düzeyde bir marka haline geldi. Başta Sayın Kaymakamımıza, sponsorlarımıza, emeği geçen herkese ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fethiye'nin turizm ve tanıtımına katkı sağlandığını belirten Yiğit, "Uluslararası Fethiye Spor Festivali'ne geçtiğimiz yıllarda 3 bin 457 sporcu katıldı. Bu yıl spor branşlarını azaltmamıza rağmen aşağı yukarı aynı rakamları yine yakalayacağız. 'Alternatif Turizm' başlığı altında birtakım organizasyonlar ilçemiz turizminin gelişmesi ve tanıtımı açısından sürekli konuşuluyor. Fakat 'Alternatif Turizm' başlığı altında spor gerçekten önemli bir başlık. Bu anlamda Uluslar arası Fethiye Spor Festivali ile bu başlığa, Fethiye'ye ilçemizin turizm ve tanıtımına, ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar başarılı olduğumuz inancındayım" ifadelerini kullandı.

Bisiklet yarışında uzun parkur kadınlarda Seniz Pamuk birinci, Gökçe Demirsoy ikinci, Tuğba Can ise üçüncü oldu. Erkeklerde birinciliği Gökhan Uzuntaş, ikinciliği Ataman Şekerci, üçüncülüğü ise Toygar Süner kazandı.

Kısa parkur kadınlarda birinciliği Pınar Kurtoğlu, ikinciliği Beyza Ersan, üçüncülüğü ise Elena Uluçay elde etti. Erkeklerde de Melih Taş birinci, Cengiz Güner ikinci, Mert Hüner üçüncü oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bisiklet Yarışı Fethiye Likya Spor

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