Fethiye Babadağ Ultra Maratonu Coşkuyla Tamamlandı

Fethiye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'nda, 15 ülkeden 500 sporcu tarihi rotalarda yarışırken, dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini törenle aldı.

Fethiye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Fethiye Babadağ Ultra Maratonu büyük bir coşkuyla tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ve Babadağ Teleferik iş birliğinde organize edilen etkinlikte, 15 ülkeden 500 sporcu beş farklı etapta mücadele etti. Sporcular; tarihi Likya Yolu, Kayaköy ve Babadağ Zirvesi gibi eşsiz doğal ve tarihi güzellikler arasında 56 kilometre, 24 kilometre, 15 kilometre, 14 kilometre ve 5 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Patika yollar, zorlu yokuşlar ve inişlerle dolu etaplarda ter döken sporcular, doğayla iç içe unutulmaz bir maraton deneyimi yaşadı.

Organizasyon sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. - MUĞLA