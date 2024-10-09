Türkiye Satranç Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Eski Başkan Gülkız Tulay'ın tekrar aday olmadığı Türkiye Satranç Federasyonu başkanlık seçimine tek aday olarak giren Apaydın, başkanlık seçimine katılım gösteren delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Yönetim kurulu ve mali raporların ibra edildiği genel kurula 199 delegeden 149'u katıldı. 14 oyun geçersiz olduğu seçimde 135 oy alan Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı oldu.

Fethi Apaydın'ın yönetiminde Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük yer aldı.