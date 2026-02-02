Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Haberler

Güncelleme:
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgeler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken eski futbolcu Fernando Torres'den konuyla ilgili, "Epstein'in çocuk cinsel istismarı ve işkence ritüellerine karışan herkesin halk önünde idam edilmesi gerekiyor" şeklinde bir açıklama geldi.

  • Eski futbolcu Fernando Torres, Jeffrey Epstein dosyasıyla bağlantılı iddialara ilişkin olarak 'Epstein'in çocuk cinsel istismarı ve işkence ritüellerine karışan herkesin halk önünde idam edilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.
  • Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulundu.
  • Açıklanan dava belgelerinde Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi tanınmış isimlerin adları yer aldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelerin açıklanması dünya genelinde yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından eski futbolcu Fernando Torres'in konuya dair yaptığı sert açıklama dikkat çekti.

TORRES'TEN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA

Fernando Torres, Epstein dosyasıyla bağlantılı iddialara ilişkin değerlendirmesinde, "Epstein'in çocuk cinsel istismarı ve işkence ritüellerine karışan herkesin halk önünde idam edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Torres'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş tartışma yarattı.

EPSTEIN DAVASINDA NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

DOSYALARDA GEÇEN ÜNLÜ İSİMLER

Açıklanan dava belgelerinde Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adı yer almıştı.

FBI'DAN "MÜŞTERİ LİSTESİ" AÇIKLAMASI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Epstein'a ait ünlülerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair kanıta ulaşılamadığı açıklandı. Yetkililer, örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının aksine Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurdu.

