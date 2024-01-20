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Fernando Santos'tan 4 değişiklik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Pendikspor karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı.

Fernando Santos'tan 4 değişiklik

Tayfur Bingöl 6 maç sonra 11'de

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, – Süper Lig'in 21'inci haftasında Pendikspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Emir Eray Eyisoy üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanan ve 4-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayan Salih Uçan'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Rashica ve Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Fernando Santos, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl ve Gedson'u sahaya süren tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Fernando Santos'un gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

TAYFUR 6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl, 37 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçta görev alan Tayfur Bingöl, sonrasındaki 5 lig ve 1 kupa maçında 11'de göre alamadı.

FERNANDO SANTOS'UN İLK DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, takımının başında ilk kez bir deplasman maçına çıktı.

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sözleşme imzalanan tecrübeli teknik adam, o karşılaşmayı tribünlerden takip etmişti. Fernando Santos, ligde Karagümrük, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor ile iç sahada oynanan karşılaşmalarda görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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