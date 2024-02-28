Üye Girişi
Haberler

Fernando Santos: 'Kupayı almak istiyoruz'

Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, 'Kupa bu sene büyük bir hedefimiz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz' dedi.

- Fernando Santos : "Kupayı almak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kupa bu sene büyük bir hedefimiz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Önemli bir mücadeleydi herkes için. Kupa bu sene büyük bir hedefimiz ve yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyiydik. Adil, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın son anlarında rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu yapmamalıyız, gol atabilirdi rakip. Onun dışında her şey iyiydi" ifadelerini kullandı.

"Gol yememek çok önemli"

Beşiktaş'ın savunma performansına da değinen Santos, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip, çok gol atar. Takımın defansif anlamda istediklerimizi yerine getiriyor olması önemli. Ofansif anlamda sürekli çalışıyoruz. Yavaş yavaş aşama kaydediyoruz bunda da. Beşiktaş gibi büyük bir takım az gol yiyip, çok gol atmalı" şeklinde konuştu.

"Galatasaray maçında kazanan takımın biz olacağını umuyorum"

Portekizli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında gelen biri soruyu, "Yarın uyandığımız zaman yüzde yüz Galatasaray maçını düşünmeye başlayacağız. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan. 3 maç için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli, taraftar için de önemli. Kazanan takımın biz olacağını umuyorum" diye cevaplandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fernando Santos Türkiye Kupası Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

29 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 29 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! LA Clippers LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 29 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Denver Nuggets Sacramento NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 29 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray Luka Modric'i mi alacak? Modric geliyor mu? Saadet Partisi Bartın belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Bartın adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Samsun belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Samsun adayı belli oldu mu? TİP Kahramanmaraş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP İzmir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi İzmir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP İstanbul adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Isparta adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Isparta Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title