Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
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Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Estudiantes ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

2011 yılında Galatasaray'a gelen ve 14 yıl aradan sonra 19 kupa kazanarak Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.

ARJANTİN'E GİDİYOR

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fernando Muslera, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaştı. Uruguaylı kalecinin Arjantin ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve sözleşme imzalayacağı belirtildi. Haberde, Muslera'nın Penarol'den de 1.5 yıllık teklif aldığı ancak daha düşük bir maaş sunulduğu için Muslera'nın Estudiantes'in teklifini kabul ettiği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Galatasaray ile 43 maça çıkan yıldız isim, kalesinde 53 gol görürken, 13 maçta da golesini kapadı. Muslera, Kayserispor karşılaşmasında da penaltıdan 1 kez fileleri havalandırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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